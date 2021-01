Nigeria: l’armée reprend le contrôle de la base militaire de Marte (sources militaires)

L’armée du Nigeria a repris dimanche le contrôle de la base militaire de Marte contrôlée par les jihadistes du groupe Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) après « d’intenses combats », située dans le nord-est.

« Les troupes de l’opération TURA TAKAIBANGO, en coordination avec l’armée de l’air ont détruit sept camions militarisés des terroristes d’Iswap/Boko Haram, et a décimé plusieurs terroristes alors qu’ils tentaient d’attaquer leur position », a indiqué l’armée nigériane dans un communiqué.

Les terroristes de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) avaient pris, vendredi soir, le contrôle de cette base militaire de Marte.

De nombreux combattants sont arrivés à bord de camions militarisés et ont pris d’assaut cette base de la région du lac Tchad. Les soldats avaient essuyé des pertes humaines et en équipement.

Iswap, affilié à l’Etat islamique (EI) a fait sécession de Boko Haram en 2016 et s’est retranché essentiellement dans la zone du lac Tchad, région frontalière et stratégique entre le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger.