Djibouti : Doraleh Multipurpose Port

Un nouveau terminal à bétail de Doraleh Multipurpose Port (DMP) de Djibouti a été inauguré samedi avec une capacité de 2,5 millions de têtes par an, ce qui va « booster davantage les exportations éthiopiennes, garantissant ainsi plus de 120 millions de dollars d’entrée en devise pour l’Ethiopie», rapporte l’agence djiboutienne ADI.



Avec la mise en service du nouveau terminal érigé sur une superficie de 27.525 m2, Doraleh Multipurpose Port verra ses activités davantage diversifiées au service de la communauté d’affaires de la région, souligne l’agence.



Ce nouveau terminal créera à terme plus de 1000 emplois directs et plus de 4000 emplois indirects, est-il indiqué.