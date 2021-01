UA : véhicules aériens sans pilote utilisés par Boko Haram

L’Union africaine a exprimé sa profonde préoccupation face à l’utilisation continue de véhicules aériens sans pilote (UAV) dans la zone d’opérations de la Force multinationale mixte (FMM) par les terroristes de Boko Haram dans ses opérations de reconnaissance.

Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union, présidé par le Sénégal au cours du mois de janvier, a exprimé «sa profonde préoccupation face à l’utilisation continue de véhicules aériens sans pilote (UAV) dans la zone d’opérations de la FMM par Boko Haram dans ses opérations de reconnaissance».

Dans un communiqué publié à l’issue de sa 973ème réunion virtuelle consacrée à l’examen du rapport du Président de la Commission de l’UA sur la FMM contre Boko Haram, le CPS a demandé à la Commission, en coordination avec les Etats membres du Bassin du Lac Tchad plus le Bénin, de collaborer avec les partenaires et les autres parties prenantes concernées pour explorer d’urgence la possibilité de répondre plus efficacement à cette menace, ainsi que d’entraver toute autre forme de soutien politique, militaire et financier au groupe terroriste Boko Haram.

Lors de cette réunion, il a été décidé de renouveler le mandat de la FMM pour une autre période de douze mois, à compter du 31 janvier 2021.