Somalie : 18 terroristes d’Al-Shabab tués dans le sud du pays

Au moins dix-huit terroristes du groupe somalien d’Al-Shabab ont été éliminés lors d’opérations menées par l’Armée nationale somalienne (SNA) dans la région de Shabeelaha Hoose (Basse-Shabelle), au sud du pays, rapporte l’agence de presse étatique SONNA, citant l’armée.

Le commandant des opérations de la SNA dans la région, Abdalla Mustaf, a précisé que ces opérations visaient à neutraliser les terroristes qui posent fréquemment des mines sur les principales routes de la région.

« L’armée a abattu 18 terroristes d’Al shebab et en a blessé plusieurs autres. Ils étaient tous responsables d’attaques à l’explosif et à la mine terrestre qui ont pris pour cible des véhicules de l’armée et des bus civils empruntant ces routes », a souligné le responsable de l’armée qui a qualifié de « fructueuses » ces opérations menées dans les faubourgs de Magurto, de Gumurey, d’Adeyley, de Donyarow et de Lafagale près d’Afgoye dans la région de Shabeelaha Hoose.

Les forces somaliennes et les partenaires internationaux ont intensifié récemment leurs opérations de sécurité contre les terroristes d’Al Shabab dans les régions du sud du pays afin de libérer les villes contrôlées par ce groupe affilié à Al-Qaïda.