Vaccins anti-Covid : vol direct entre Tel-Aviv et Alger 

La chaîne israélienne I24news rapporte qu’un avion de l’armée de l’air brésilienne a atterri, le 09 Mars dernier, à l’aéroport international d’Alger, Houari-Boumediene, en provenance de l’aéroport David Ben Gourion à Tel-Aviv.

La chaîne souligne que l’avion transportait des vaccins offerts par Israël à la population algérienne et précise également que la campagne de vaccination en Algérie révèle un véritable échec. L’objectif de vacciner 70% de sa population en 2021 reste du domaine de l’utopie.

Selon I24News, l’avion transportait des vaccins contre la Covid-19, un don pour les algériens. C’est pour la première fois dans l’histoire qu’un vol direct d’Israël vers l’Algérie a été révélé au public.

Les deux journalistes à l’origine de ce scoop, Itay Bluemental, spécialiste de l’aviation et son collègue Daniel Salami, ont publié des photos de la trajectoire de l’avion pour confirmer leurs déclarations, et l’avion en question apparaît alors qu’il quitte l’espace aérien tunisien et entre dans l’espace aérien algérien.

Cela arrive à un moment où le régime militaire algérien nie toute relation avec l’Etat hébreu, à travers ses trompettes payées.

Encore une fois, le régime militaire algérien du général Changriha est mis à nu pour les mensonges inoculés au peuple algérien.