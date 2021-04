Djibouti : 15 millions de dollars de la BM

La Banque mondiale vient d’approuver un financement additionnel de 15 millions de dollars en appui à l’extension du système de protection sociale et à l’amélioration de la sécurité alimentaire et de l’accès aux services de base des communautés les plus pauvres de Djibouti.

Ce financement additionnel a pour objectif de «restaurer les ressources allouées à la riposte de Djibouti à la pandémie de COVID-19 depuis avril 2020 et d’étendre la portée du Projet intégré de transferts monétaires et de développement du capital humain, notamment par l’extension de transferts monétaires à 2 500 ménages des zones urbaines et le financement d’activités d’intégration liées au développement du capital humain, en mettant l’accent sur la petite enfance».

La réallocation des ressources permettra de maintenir un appui continu à 5 000 ménages jusqu’en 2023, selon la presse djiboutienne.