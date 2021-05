Sénégal : Salon international des mines (SIM-Sénégal)

La capitale sénégalaise Dakar abritera du 2 au 4 novembre prochain la 6ème édition du Salon international des mines (SIM-Sénégal).

C’est un évènement minier le plus important d’Afrique de l’Ouest qui sera placé sous le thème « Promotion et développement du contenu local, levier pour une optimisation des retombées socio-économiques dans le secteur extractif ».

Organisée par le ministère sénégalais des Mines et de la Géologie en association avec « AME Trade Ltd », la manifestation présentera la stratégie du département sur le secteur minier et se concentrera sur les nouveaux développements et les investissements pour une croissance et une expansion supplémentaires du secteur minier sénégalais, indique un communiqué.