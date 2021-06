Tchad : grève dans le secteur du pétrole

La grève lancée vendredi par le personnel de ExxonMobil, qui exploite depuis 2003 le bassin pétrolier de Doba, a significativement impacté la production journalière du Tchad estimée à 120.000 barils.

Un tiers de la production pétrolière est suspendu depuis vendredi suite à l’échec des discussions entre le personnel et la direction du major américain qui compte quitter le Tchad en vendant ses actifs à la jeune entreprise britannique Savannah Energy.

«Nous avons exprimé nos revendications en six points, que nous avons transmis à la direction. Mais malgré la médiation de deux membres du gouvernement et de l’inspection du travail, nous n’avons essuyé que du mépris et avons décidé d’agir», expliquent les employés grévistes.