Climat : un accord signé entre le Sénégal et la Suisse

Le Sénégal et la Suisse vont signer un accord sur la protection du climat, en marge d’une visite de travail à Dakar de la ministre suisse de l’Environnement Simonetta Sommaruga, « entre le 5 et le 9 juillet » prochains.

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga est attendue « au Sénégal et au Ghana entre le 5 et le 9 juillet 2021 », annonce le Département fédéral suisse chargé de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

Dans le cadre de ce déplacement, Mme Sommaruga et son collègue sénégalais en charge de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, « signeront à Dakar l’accord sur le climat entre la Suisse et le Sénégal que le Conseil fédéral a approuvé le 23 juin 2021 », précise ce département dans un communiqué publié sur son site officiel.