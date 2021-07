Mozambique : 14 rebelles neutralisés par les soldats rwandais 

Les troupes rwandaises ont tué 14 rebelles au Mozambique au cours des opérations menées depuis samedi, a affirmé jeudi l’armée.

Le gouvernement rwandais avait indiqué le 9 juillet qu’il allait commencer à déployer une force conjointe de 1.000 membres de l’armée et de la police au Mozambique pour soutenir l’autorité de l’Etat dans la région instable de Cabo Delgado.

“Entre le 24 et le 28 juillet, les troupes rwandaises ont mené plusieurs opérations de combat, au cours desquelles 14 insurgés ont été tués et un certain nombre d’armes ont été saisies. Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu de pertes majeures, à l’exception d’un soldat rwandais qui a été légèrement blessé”, a déclaré le porte-parole de l’armée, Ronald Rwivanga, lors d’un point de presse à Kigali.

Les opérations ont été montées dans les régions de Mbau et Awase, a précisé M. Rwivanga, ajoutant qu’un insurgé a été tué lors d’une attaque contre une base rwandaise.