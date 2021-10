Mali: L’armée sanctionne les auteurs de tortures, mais rejette la responsabilité d’exécutions sommaires 

L’armée malienne a annoncé mercredi avoir identifié et sanctionné les auteurs des actes de tortures contre des citoyens à Gao, dans le nord du pays, en rejetant toute implication des FAMA (Forces armées maliennes) dans des « exécutions sommaires ».



Des vidéos montrant des scènes de torture et des corps en décomposition ont été diffusées récemment sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, l’armée fait état de l’arrestation de 22 présumés terroristes qui ont été « mis à la disposition de la Gendarmerie nationale pour des fins d’enquêtes ».



« Le Chef d’Etat-Major Général des armées informe l’opinion publique nationale et internationale qu’en ce qui concerne les scènes de tortures, les faits ont été renseignés et les auteurs formellement identifiés », a précisé l’armée.



« Le Chef d’Etat-Major Général des armées se porte en faux contre les allégations visant à incriminer les FAMA dans les exécutions sommaires dont les images ont inondé la toile en ce début de semaine », note le communiqué.

L’armée a appelé les Maliens « à rester soudés derrière les FAMA en ces périodes extrêmement difficiles que traverse le pays », promettant que « toute la lumière sera faite sur ces incidents ».

La Mission des Nations unies au Mali (Minusma) « a condamné fermement les amputations de civils » dans la région de Gao, dans un communiqué publié mercredi, en lien avec ces allégations. Elle a appelé à traduire en justice leurs auteurs.