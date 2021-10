Somalie: 20 personnes tuées lors d’affrontements dans le centre du pays

Au moins 20 morts et plus d’une quarantaine de blessés lors d’affrontements entre les forces régionales de Galmudug soutenues par l’Armée nationale somalienne (SNA) et un groupe paramilitaire dans le centre de la Somalie samedi, ont indiqué des responsables locaux.

De violents combats ont éclaté samedi matin après que Ahlu Sunna Waljama’a (ASWJ), un groupe islamique modéré, a attaqué les positions des forces conjointes à la périphérie de la ville de Guriel, a déclaré à la presse le ministre de l’Information de l’Etat de Galmudug.

Ahmed Shire Falagle a indiqué que trois soldats sont morts dans les violents combats avec la milice ASWJ. Le ministre a souligné que l’opération visait à rétablir la paix et l’ordre dans la ville afin de permettre à ceux qui avaient fui la ville en raison des tensions et d’un conflit potentiel de revenir pacifiquement.

Les dernières informations indiquent que le groupe paramilitaire a lancé une contre-offensive samedi soir alors que les combats se poursuivaient dans la partie est de la ville de Guriel.

Selon des responsables locaux, plus de 20 personnes, principalement de l’ASWJ, ont été tuées lors des affrontements qui ont fait de nombreuses victimes dans les deux camps.