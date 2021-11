Sénégal : deux conventions portant sur l’intégration des énergies renouvelables signées avec l’Allemagne

Le Sénégal et la Banque allemande de développement (KFW) ont signé, vendredi, deux conventions portant sur l’intégration des énergies renouvelables et la facilité de croissance des petites et moyennes entreprises (PME) pour un montant total de 28,1 milliards de francs CFA.

« La cérémonie de ce matin entérine la phase de planification de la facilité de croissance PME et l’intégration des énergies renouvelables (…) », a déclaré le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott.

Les financements consentis sous forme de dons s’élèvent respectivement à 16,3 milliards de francs CFA et 11,8 milliards de francs CFA, a précisé M. Hott, à l’occasion de la cérémonie de signature de ces deux conventions, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur d’Allemagne à Dakar, Sonke Siemon, et du directeur général de la KFW, Karl Von Klizing.

« La facilité de croissance des PME, également dénommée Fonds Oyas capital, est un fonds de financement en dette mezzanine », c’est-à-dire « en dette considérée comme du capital ou fonds propres qui permettent d’attirer une dette bancaire » estimée à plus de 70 milliards de francs Cfa.