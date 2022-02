Somalie: l’ONU octroie 25 millions de dollars pour la lutte contre la sécheresse

Le Fonds humanitaire pour la Somalie (SHF) a alloué 25 millions de dollars pour apporter une réponse urgente aux populations touchées par la sécheresse dans plusieurs zones du pays, a annoncé le coordinateur humanitaire de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en Somalie, Adam Abdelmoula.

Cette allocation s’ajoute aux 17 millions de dollars récemment fournis par le Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF) de l’ONU pour répondre aux besoins immédiats des communautés affectées par la sécheresse, a précisé M. Abdelmoula dans un communiqué publié à Mogadiscio, la capitale somalienne.

Plus de 4,3 millions de personnes sont déjà touchées et plus d’un demi-million déplacées en raison du phénomène, a-t-il indiqué, soulignant la nécessité d’un financement rapide et substantiel des activités de réponse humanitaire, pour prévenir de nouvelles souffrances et sauver des vies.