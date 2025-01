Chine : Le ministre chinois des Affaires étrangères conclut sa tournée africaine au Nigeria

Après ses visites en Namibie, au Congo et au Tchad, Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, termine sa tournée africaine traditionnelle de début d’année au Nigeria, où il a rencontré son homologue nigérian ainsi que le président du pays.

Lors de sa visite à Abuja, capitale du Nigeria, Wang Yi a déclaré : « La Chine soutient le Nigeria dans ses efforts pour unifier les pays de la région, promouvoir la réconciliation, renforcer la coopération en matière de sécurité et ainsi contribuer à la paix et à la stabilité régionale. »

Depuis le 6 janvier, le ministre chinois parcourt l’Afrique dans le cadre de sa tournée diplomatique annuelle, qui a également inclus des étapes en Namibie, au Congo et au Tchad. La Chine réserve traditionnellement sa première mission diplomatique de l’année au continent africain.

Lors de son passage au Nigeria, Wang Yi a échangé avec Bola Ahmed Tinubu, président du Nigeria, et son homologue, le ministre des Affaires étrangères nigérian Yusuf Tuggar.

La veille, Wang Yi était à N’Djamena, la capitale du Tchad, où il a quitté la ville plusieurs heures avant qu’une attaque violente n’ait lieu au palais présidentiel, faisant 20 morts, dont 18 assaillants et deux militaires, selon les autorités tchadiennes.

Le Nigeria est un des principaux partenaires commerciaux de la Chine en Afrique subsaharienne. Le pays exporte notamment du gaz et du pétrole vers la Chine, tandis que Pékin envoie des produits manufacturés au Nigeria. En 2023, le commerce bilatéral entre les deux nations a atteint 22,6 milliards de dollars, selon le gouvernement nigérian.

Pékin est également le premier partenaire commercial de l’Afrique, avec un volume d’échanges bilatéraux de 167,8 milliards de dollars (151,8 milliards d’euros) au premier semestre 2024, d’après les médias chinois. La Chine a envoyé des centaines de milliers de travailleurs et d’ingénieurs sur le continent, tout en accédant à de nombreuses ressources naturelles, telles que le cuivre, l’or et le lithium. De plus, les prêts accordés par les banques publiques chinoises ont financé d’importantes infrastructures, bien qu’ils aient aussi contribué à l’accroissement de la dette de certains pays.

Après sa rencontre avec le président nigérian, Wang Yi a réaffirmé le soutien de la Chine aux Africains pour gérer les affaires de leur continent à leur manière, soulignant que « les Africains sont les véritables maîtres de ce continent. »

La compétition géopolitique en Afrique, notamment entre les anciennes puissances coloniales et des pays comme la Chine, la Russie et la Turquie, s’est intensifiée ces dernières années, alimentée par des coups d’État en Afrique de l’Ouest, qui ont notamment conduit au retrait de la présence militaire française dans des pays comme le Niger, le Mali, le Sénégal et le Tchad.