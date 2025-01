Nigeria : un prêt de 255 millions de dollars de la Chine pour un projet ferroviaire

La Banque chinoise de développement a accordé un prêt d’environ 255 millions de dollars au Nigeria pour financer un projet ferroviaire reliant les États de Kano et Kaduna, dans le nord du pays. Le projet est mené par la China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) et représente un investissement total de 973 millions de dollars.

Le financement chinois va soutenir la construction d’une ligne de chemin de fer à écartement standard de 203 kilomètres, précise la Banque dans un communiqué relayé par des médias locaux. Une fois terminée, cette ligne ferroviaire offrira une connexion directe entre Kano, une grande ville du nord du Nigeria, et la capitale Abuja. Elle devrait fournir aux habitants un moyen de transport sûr, efficace et pratique.

Dans le cadre de son ambition de moderniser et d’étendre son réseau ferroviaire, le Nigeria met également en place plusieurs autres projets d’envergure. Parmi ceux-ci, la reconstruction et l’extension de la ligne ferroviaire de l’Est, qui relie Port Harcourt à Maiduguri, traversant des villes clés telles que Owerri, Awka, Enugu et Abakaliki.