Madagascar : exportation illicite d’au moins 7 tonnes d’or par an

Plus de sept tonnes d’or sont perdues chaque année à Madagascar à cause du phénomène de la contrebande, a révélé le ministre malgache des Mines et des Ressources, Olivier Rakotomalala.

Une étude de la Banque mondiale, menée avec une université étrangère, estime que le tonnage de l’exportation annuelle légale de l’or pour un pays est estimé à 3 tonnes au maximum.

Pour Madagascar, celui-ci a atteint jusqu’à 12 tonnes par an jusqu’en 2015, a confirmé Rakotomalala, corroborant ainsi la déclaration faite à l’époque par l’ancien Premier ministre Olivier Mahafaly sur l’existence de 10 tonnes d’exportation illicite d’or par an à Madagascar.

Les autorités malgaches avaient pourtant déjà décidé, en septembre 2020, de suspendre l’exportation de l’or afin d’assainir le secteur dominé par l’exploitation illégale.