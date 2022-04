Rwanda : 28ème anniversaire du génocide contre les Tutsi 

Le coup d’envoi des activités commémoratives du 28ème anniversaire du génocide contre les Tutsi est prévu jeudi.

Les activités de commémoration au niveau national se tiendront, comme à l’accoutumé, au Mémorial du génocide de Gisozi, à Kigali, où reposent plus de 250.000 victimes du génocide de 1994.

Un deuil national de cent jours sera décrété avec l’allumage de la « flamme de l’espoir » qui devra y brûler durant les trois mois et dix jours qu’a duré le génocide entre avril et juillet 1994, faisant plus d’un million de morts.

Une série d’activités et d’évènements se tiendront tout au long de la semaine pour honorer le souvenir des victimes, sensibiliser les jeunes générations et revenir sur l’histoire pour prémunir l’avenir.