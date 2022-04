Afrique du Sud : au moins 400 morts suite aux inondations 

Le gouvernement à décréter l’état de catastrophe dans la province du KwaZulu-Natal (KZN) après la dévastation causée par les inondations et les glissements de terrain et la mort d’au moins 400 personnes.

Les événements météorologiques extrêmes qui ont ravagé cette semaine le KZN ont mis en évidence la menace posée par le changement climatique. Le Service météorologique sud-africain (SAWS) a affirmé que les précipitations connues durant les derniers jours ont été un record historique.

Le SAWS a même reconnu que les pluies torrentielles exceptionnelles qui se sont abattues sur la région « ont dépassé les attentes de la communauté météorologique d’Afrique australe dans son ensemble ».

A peine le pays a commencé à faire les premiers pas sur le chemin de la reprise, une nouvelle série de coupures de courant couplée aux inondations qui ont affecté les côtes-est ont porté un coup dur à l’économie du pays.

Les dégâts enregistrés suite aux inondations dévastatrices qui ont frappé cette semaine la province du KwaZulu-Natal (est) sont estimées à plus de 50 millions de dollars, ont annoncé vendredi les autorités sud-africaines.

Les précipitations qui ont frappé la région depuis le weekend dernier ont laissé derrière elles un paysage dévasté, avec des ponts effondrés, des routes abimées et des habitations détruites, notamment dans l’agglomération de Durban, qui compte plus de 3,5 millions d’habitants.



Le bilan humain des inondations a été très lourd, les autorités ayant fait état de près de 400 morts et de plus de 40.000 sinistrés. Ces inondations sont considérées comme les pires enregistrées dans le pays depuis des décennies.