Mali : Coopération avec la Russie

Le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maiga, a reçu en audience vendredi dernier l’ambassadeur de la Fédération de Russie à Bamako, Igor Gromyko.

Outre les échanges entre les deux parties sur la coopération militaire, technique et politique existantes, les deux responsables ont mis l’accent sur l’élargissement des relations diplomatiques entre le Mali et la Russie, notamment dans les domaines du développement économique, commercial et industriel ainsi que de la culture.

Le diplomate russe a déclaré, à l’issue de la rencontre, que l’attention a été spécialement portée sur la coopération économique. « Nous allons travailler étroitement sur cette question pour savoir ce dont le Mali a besoin et ce que la Russie peut obtenir des Maliens également », a dit Gromyko.

L’ambassadeur russe a affirmé que « son pays coopère beaucoup avec le Mali sur la scène internationale, notamment au niveau des Nations Unies et d’autres organisations internationales ».