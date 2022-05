Ouganda : Protocole d’accord avec la Tanzanie pour la sécurité de l’oléoduc EACOP 

L’Ouganda et la Tanzanie viennent de signer un protocole d’accord visant la mise en place de mécanismes adéquats pour assurer la sécurité de l’oléoduc EACOP, qui acheminera le pétrole produit en Ouganda vers le port tanzanien de Tanga.

Les deux parties ont convenu de la mise en place d’un comité qui conduira la conception du cadre juridique. Par ailleurs, elles ont fait savoir qu’elles s’attendent à ce que ces engagements facilitent le partage d’informations et de renseignements et leur permette de travailler conjointement pour faire face à des menaces comme le trafic de trophées de chasse, la cybersécurité et les activités illégales, entre autres.

Le pipeline EACOP sera un oléoduc souterrain de 1 440 km, qui acheminera l’équivalent de 216 000 barils par jour. Ce sera aussi le plus long pipeline chauffé électriquement au monde.