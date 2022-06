Burkina Faso: le bilan de l’attaque contre le village de Seytenga passe à 79 morts

Au moins 79 personnes sont mortes dans l’attaque perpétrée par des jihadistes dans la nuit de samedi à dimanche contre la commune de Seytenga dans le nord du Burkina Faso, province du Séno, selon un nouveau bilan communiqué par le gouvernement mardi. Les recherches se poursuivent indique le communiqué.

«Hier encore, des hommes armés ont commis l’irréparable et inexcusable dans la zone de Seytenga. Ils sont arrivés et ils ont fauché des innocentes vies de nos populations comme à l’accoutumée», avait déclaré le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo.

En rappel, le vendredi 10 juin 2022, onze gendarmes ont péri à Seytenga dans une attaque terroriste contre leur détachement.

Après ce massacre, le président du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a décrété un deuil national de trois jours.

Le Burkina en particulier le nord et l’est, est le théâtre d’attaques terroristes depuis 2015 perpétrées par des mouvements affiliés à Al-Qaïda et à l’Etat islamique qui ont fait plus de 2.000 morts et 1,9 million de déplacés.