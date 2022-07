Zimbabwe: Le PIB augmenterait à un rythme plus lent par rapport à 2021

L’économie zimbabwéenne devrait croitre de 3,7 % cette année, contre 5,8 % en 2021, a annoncé la Banque mondiale (BM).

Le produit intérieur brut (PIB) du Zimbabwe augmenterait à un rythme beaucoup plus lent cette année par rapport à 2021, après avoir été freiné par une saison agricole moins favorable, a déclaré la BM dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales, soulignant que ce pays d’Afrique australe est affecté également par une crise des devises étrangères, un taux de change volatil et une inflation à la hausse.

La BM a précisé qu’en plus d’une saison agricole moins favorable, la croissance du Zimbabwe avait été compromise par d’autres facteurs, notamment l’instabilité politique, la forte hausse des prix mondiaux des matières premières et le conflit entre la Russie et l’Ukraine.