Sénégal- élections: La coalition présidentielle perd la majorité absolue mais reste en tête 

Benno Bokk Yaakaar (BBY), la coalition présidentielle a perdu la majorité absolue à l’Assemblée nationale mais reste en tête des élections législatives du 31 juillet au Sénégal, selon les résultats officiels provisoires de la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) publiés jeudi.



Ainsi, la coalition présidentielle a obtenu 1.518.137 voix aux élections législatives de dimanche dernier pour un total de 82 sièges, devançant ainsi toutes les autres coalitions en lice, a déclaré, dans une conférence de presse, le président de la CNRV, Ciré Aly Ba.



Les coalitions d’opposition « Yewwi Askan Wi » (libérer le peuple en wolof) et « Wallu Sénégal » (Sauver le Sénégal) ont remporté 80 sièges, tandis que trois autres députés sont issus des rangs de trois autres petites coalitions de partis (Bokk Gis Gis/Liggeey, les Serviteurs/MPR et AAR Sénégal), a ajouté le président de la CNRV.



Avec 1.071.139 voix, soit 56 députés, la coalition Yewwi Asakan Wi, dirigée par le maire de Ziguinchor (sud), Ousmane Sonko, a occupé la deuxième place, alors que la coalition Wallu Sénégal dirigée par le PDS, le parti d’Abdoulaye Wade, a occupé la troisième place avec 471.517 voix, lui conférant 24 sièges.



La coalition du président de la République du Sénégal, Macky Sall passe de 125 députés en 2017 à 82, sur les 165 que compte l’Assemblée nationale.



Les chiffres définitifs doivent être publiés par le Conseil constitutionnel dans un délai de cinq jours s’il n’y a pas de recours.



Mercredi, Macky Sall s’est félicité, lors du Conseil des ministres, de « la crédibilité » du système électoral sénégalais et de « l’exemplarité de la démocratie sénégalaise » à la suite de « l’excellente organisation » des élections législatives.



Macky Sall a promis de nommer un Premier ministre – poste qu’il avait supprimé puis rétabli en décembre 2021 – au sein de la formation victorieuse des élections.