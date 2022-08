Egypte : 41 morts dans un incendie d’une église copte

41 victimes ont péri dans un incendie déclenché par un court-circuit lors d’une messe dans une église copte d’un quartier populaire de la capitale égyptienne.

L’église Abou Sifine, nommée d’après le saint Mercure de Césarée, est située dans la rue d’Imbaba.

Cet incendie a fait également 14 blessés avant que le feu ne soit maîtrisé.

Selon l’enquête, le climatiseur d’une salle de classe est tombé en panne, au deuxième étage du bâtiment où se trouve l’église, et a dégagé une grande quantité de fumée, qui a été la cause principale des blessures et des décès, selon le ministère de l’Intérieur.

Les Coptes sont une communauté chrétienne du Moyen-Orient et représente 10 à 15 des 103 millions d’Egyptiens à majorité musulmane.

Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a dit avoir « mobilisé l’ensemble des services de l’Etat » et donné ses directives au génie militaire pour la reconstruction de l’église incendiée », selon un communiqué de la présidence.