RDC : Près de 210.000 personnes ont besoin d’aide humanitaire dans l’Est

Les Nations Unies ont indiqué jeudi qu’au moins 210.000 personnes ont besoin d’aide humanitaire dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), suite aux combats opposant des soldats congolais et les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23).

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), il s’agit de 170.000 personnes déplacées et plus de 10.000 personnes retournées dans les territoires de Rutshuru, mais aussi à Nyiragongo (14.420 personnes déplacées et 20.785 retournées).

A la suite de ces importants mouvements de population résultant de ces combats dans l’Est de la RDC, plus de 60% des personnes déplacées vivent dans des familles d’accueil tandis que près de 40% logent dans des sites et centres collectifs, a déploré l’agence onusienne.

Sur le terrain, le Programme alimentaire mondial (PAM) et ses partenaires ont distribué, du 11 au 21 août, des vivres à plus de 44.000 personnes dans le territoire de Rutshuru.