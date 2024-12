USA : Netanyahu et Al-Sissi rendent hommage à Jimmy Carter pour son rôle clé dans la paix israélo-égyptienne

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rendu hommage lundi à l’ancien président américain Jimmy Carter, saluant son rôle déterminant dans la paix entre Israël et l’Égypte, notamment en tant qu’artisan des accords de Camp David de 1978. Il a qualifié cette contribution d’« espoir pour les générations à venir ».

« Nous nous souviendrons à jamais de l’implication du président Carter dans le premier accord de paix arabo-israélien, signé par le Premier ministre Menahem Begin et le président égyptien Anouar el-Sadate, un accord qui perdure depuis près de cinquante ans et continue d’offrir de l’espoir pour les générations futures », a écrit Netanyahu sur le compte officiel du Premier ministre israélien, après le décès de Carter à l’âge de 100 ans.

De son côté, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a salué le « rôle important » de Carter dans la réalisation de la paix entre l’Égypte et Israël. Il a souligné que l’impact de cet accord resterait inscrit dans l’histoire et a salué l’œuvre humanitaire de Carter, la qualifiant de « manifestation d’amour, de paix et de fraternité ». Le président égyptien a exprimé ses hommages dans un message publié sur le réseau social X.