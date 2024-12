Niamey : Le Président du CNSP reçoit une délégation des leaders religieux chrétiens du Niger 

Le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), a rencontré lundi 30 décembre 2024, une délégation des leaders religieux chrétiens du Niger, conduite par l’Archevêque de Niamey, Monseigneur Laurent Lompo. La rencontre s’est tenue au Palais de la Présidence, en présence des membres du CNSP, dans le cadre des consultations menées par le Chef de l’État avec les forces vives de la nation sur des questions d’intérêt national.

À l’issue de la réunion, Monseigneur Laurent Lompo a confié à la presse que les échanges avec le Président du CNSP avaient porté sur divers aspects de la vie de la nation. Il a précisé que le Président Tiani les avait remerciés pour leur soutien constant à la nation, à travers la prière et l’accompagnement des membres du CNSP.

L’Archevêque a également exprimé la gratitude des leaders religieux envers le président pour le soutien apporté aux communautés chrétiennes, notamment à l’occasion des fêtes de Noël, où des délégations avaient été envoyées pour présenter les vœux du Président. « Cela montre qu’il existe une cohabitation pacifique entre chrétiens et musulmans au Niger », a souligné Mgr Lompo.

Le leader religieux a ajouté qu’ils avaient exprimé leur satisfaction et leur soutien au Président, affirmant qu’ils continueraient de prier pour maintenir de bonnes relations et garantir la paix pour le peuple nigérien. Il a également salué le message du 25 décembre dernier, dans lequel le Président Tiani avait informé la nation sur la situation en cours et les enjeux qui se dessinent.

« Nous avons apprécié cette communication, car elle permet à l’opinion nationale et internationale de mieux comprendre ce qui se passe, ce qui est en jeu pour le Niger », a précisé l’Archevêque de Niamey. Il a conclu en assurant que la délégation repartirait renforcée par ces informations et continuerait de porter la paix dans leurs prières, au sein de toutes les églises du pays.

Enfin, Mgr Lompo a souhaité au Président Tiani une « bonne et heureuse année 2025 », en exprimant le vœu que le CNSP soit préservé dans son intégrité et qu’il dispose de la force nécessaire, à travers les prières de la communauté chrétienne, pour diriger le peuple nigérien vers une paix durable et un progrès réel pour le pays.