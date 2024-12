Burkina Faso : La Coordination des associations de veille citoyenne offre un drone aux FDS

Le samedi 28 décembre 2024, la Coordination provinciale des associations de la veille citoyenne a fait don d’un drone d’une valeur de 9 600 000 F CFA et de vivres aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), selon l’AIB. La cérémonie s’est déroulée sous la présidence du Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé.

Ce geste symbolique a été bien accueilli par les autorités coutumières et traditionnelles, marquant un soutien fort de la population de la Kossi envers les forces de défense et de sécurité.

Le financement de l’achat du drone a été rendu possible grâce aux contributions volontaires des habitants de la commune de Nouna. Une participation de 2 000 F CFA par concession a été demandée, tandis que les villages de la commune ont collecté un total de 200 000 F CFA, et les ressortissants de Nouna résidant à Dédougou ont apporté une somme de 350 000 F CFA. En tout, les contributions ont atteint 10 594 630 F CFA.

Lors de la remise, le président du comité d’organisation, Adama Cissé, a souligné que cette initiative était le fruit de la résilience de la population, prouvant que « le train de la révolution est en marche dans la Kossi ». Il a également précisé que l’acquisition du drone n’avait pas été simple et qu’elle avait traversé de nombreuses difficultés.

Adama Dao, coordonnateur provincial des associations de la veille citoyenne, a précisé que cet acte de solidarité témoigne de l’engagement de la population autour de la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le Haut-commissaire de la province, Noufo Dembelé, a salué cette action et a appelé à l’unité et à la cohésion des fils et filles de la Kossi, rappelant que « c’est ensemble que l’on gagnera les batailles ». Le président de la délégation spéciale de Nouna, Souleymane Tiono, a également pris part à l’événement en remettant des vivres aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).