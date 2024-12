Côte d’Ivoire : ENI lance la production de 60 000 barils de pétrole par jour

Le groupe énergétique italien ENI a débuté, ce samedi, la production de la phase 2 du gisement de pétrole et de gaz naturel du champ « Baleine », situé en eaux profondes au large de la côte sud-est de la Côte d’Ivoire. Cette annonce a été faite dimanche dans un communiqué du ministère du Pétrole.

Ce lancement de production intervient trois ans après la première découverte du gisement en 2021 et deux ans après la seconde découverte en 2022, réalisées par ENI en partenariat avec « Petroci Holding », le groupe pétrolier ivoirien.

La phase 2 du projet permet désormais une production de 60 000 barils de pétrole brut par jour, un niveau inédit pour la production nationale de la Côte d’Ivoire depuis deux décennies. En parallèle, la production de gaz naturel atteindra 70 millions de pieds cubes par jour (soit près de 2 millions de mètres cubes), contribuant ainsi à renforcer la sécurité d’approvisionnement en gaz pour le secteur de l’électricité du pays.

La troisième phase de développement, prévue à terme, visera à augmenter la production à 150 000 barils de pétrole par jour et 200 millions de pieds cubes de gaz naturel (environ 5,7 millions de mètres cubes).

Pour cette phase 2, l’exploitation repose sur l’utilisation du « FPSO Petrojarl Kong », une unité flottante de production, de stockage et de déchargement, dédiée au traitement et au stockage du pétrole brut. L’exportation de ce pétrole brut sera assurée via le FSO Yamoussoukro, une autre unité flottante de stockage et de déchargement. Quant au gaz naturel, il sera transporté vers les centrales thermiques à travers un réseau de gazoduc mis en place lors de la phase initiale du projet.