Zimbabwe : L’inflation à plus de 130% menace la stabilité sociale  

La hausse de l’inflation à plus de 130% au Zimbabwe menacera la stabilité sociale en 2022 et 2023 et entravera la reprise économique dans le pays, indique un rapport de l’Agence de notation internationale Fitch Solutions.

« La récente résurgence des pressions inflationnistes au Zimbabwe exercera une pression supplémentaire sur les revenus réels disponibles des ménages, pesant ainsi sur la stabilité sociale », a souligné l’Agence, notant que les perspectives politiques du pays se sont détériorées depuis le dernier rapport.

Selon l’organe chargé des statistiques au Zimbabwe « Zimstats », le taux d’inflation a continué sa tendance haussière durant les derniers mois, en grimpant de plus de 130% en mai, contre 66,8% et 59,39 en mars et février respectivement.

Le conflit en Ukraine a fait grimper les prix mondiaux de l’énergie et des denrées alimentaires, alors qu’une montée du sentiment de « risque » sur les marchés financiers mondiaux a contribué à un affaiblissement significatif du dollar zimbabwéen, a expliqué Fitch Solutions.