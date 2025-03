Sahel : RCA et Tchad lancent une force militaire conjointe pour sécuriser leur frontière

La République centrafricaine (RCA) et le Tchad ont mis en place une force militaire conjointe afin de sécuriser leur frontière, où des groupes rebelles des deux pays sont actifs, a annoncé ce dimanche le chef d’état-major centrafricain, Zephirin Mamadou.

Deux mois après la signature d’un accord de coopération militaire entre les ministres de la Défense du Tchad et de la Centrafrique, Mamadou a révélé dans un communiqué, diffusé à la radio nationale, le lancement de la phase opérationnelle de cette force mixte.

« Après l’approbation de l’option opérationnelle choisie par les chefs d’état-major des deux pays, la force conjointe RCA-Tchad sera déployée le long de la frontière commune pour garantir la libre circulation des personnes et des biens », a précisé le haut commandement militaire.

« Dans ce cadre, l’état-major conjoint appelle toutes les forces nuisibles dans cette région à se rendre et à contribuer à la pacification », ajoute le communiqué.

Les deux pays partagent environ 1 500 kilomètres de frontière, une zone où des rebelles des deux nations sont actifs. Le communiqué n’a pas précisé le nombre de soldats composant cette force conjointe ni les modalités de financement, mais il a exprimé le souhait de coopération avec la communauté internationale, notamment pour l’échange d’informations.

Pour le politologue centrafricain Gabriel Yanzegue, cette initiative marque un renforcement des liens entre les deux pays. « Les deux pays en bénéficient et il est essentiel maintenant d’investir dans ce groupe de travail pour consolider la paix », a déclaré Yanzegue, saluant également l’arrestation récente de dirigeants rebelles centrafricains par le Tchad.

Depuis fin 2012, la RCA est en proie à une violence des groupes terroristes. La RCA, riche en diamants, en uranium et en or, est sous le contrôle de diverses milices, et près de 500 000 personnes sont déplacées à l’intérieur du pays, selon l’ONU.