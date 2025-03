Bénin : L’armée reçoit un avion de surveillance de l’Union européenne

L’armée béninoise a réceptionné, jeudi, un avion militaire de surveillance offert par l’Union européenne (UE), dans le but de renforcer et de soutenir la lutte contre le jihadisme dans le nord du pays. La cérémonie s’est déroulée à la base aérienne de Cotonou.

L’appareil, un Cessna Caravan C208B de type léger de surveillance et de reconnaissance, est destiné à renforcer les capacités des forces armées béninoises dans le cadre de l’opération Mirador, qui œuvre contre les attaques des groupes armés terroristes dans le nord du pays.

Selon l’ambassadeur de l’UE au Bénin, Stéphane Mund, l’avion fournira des renseignements cruciaux pour soutenir les décisions opérationnelles des troupes.

Le ministre béninois de la Défense, Alain Nouatin, a salué l’arrivée de cet avion comme un outil stratégique qui renforce les capacités opérationnelles du Bénin dans un contexte où la sécurité est un enjeu majeur pour la nation et la sous-région. Il a également souligné l’importance de cet appui dans le cadre de l’engagement constant de l’Union européenne envers le Bénin.

Ce don fait partie de la Facilité européenne pour la paix, une aide militaire dont le Bénin bénéficie depuis 2023, d’un montant total de plus de 47 millions d’euros. Par ailleurs, fin janvier, le Bénin a renforcé sa coopération avec les États-Unis pour les cinq prochaines années, avec la remise de 12 véhicules blindés de transport de troupes, 280 plaques balistiques et 35 radios tactiques, pour une valeur estimée à plus de 6 millions de dollars.

Depuis janvier 2022, le Bénin déploie près de 3.000 soldats dans le cadre de l’opération Mirador pour sécuriser ses frontières, et a recruté 5.000 autres militaires pour renforcer la sécurité dans le nord. La région, limitrophe du Burkina Faso et du Niger, est régulièrement frappée par des attaques jihadistes. En janvier, 28 soldats béninois ont perdu la vie lors d’une attaque près de la frontière entre ces trois pays.