Nigéria : Le Sénat suspend une sénatrice après ses accusations d’agression sexuelle contre le président 

Le Sénat nigérian a suspendu une sénatrice après qu’elle ait accusé le président de l’Assemblée, Godswill Akpabio, de l’agresser sexuellement.

Bien que l’annonce de sa suspension ait été faite jeudi, le Sénat a précisé que celle-ci n’était pas liée à l’accusation d’agression, mais était une mesure disciplinaire en raison de son comportement en séance, notamment son refus de s’asseoir à sa place attribuée, ses interventions sans être reconnue et ses propos injurieux à l’encontre de la direction du Sénat.

La sénatrice Natasha Akpoti-Uduaghan, l’une des quatre femmes siégeant dans la chambre de 109 membres, a été exclue de ses fonctions et privée de ses indemnités et de sa sécurité pendant six mois, conformément à une recommandation du comité d’éthique du Sénat.

Les accusations portées par Akpoti-Uduaghan contre le président du Sénat ont été rejetées par le comité d’éthique, qui a invoqué des violations des règles de procédure. « Cette injustice ne sera pas maintenue », a déclaré la sénatrice après avoir été empêchée de prendre la parole et escortée hors de la salle par le sergent d’armes.

Bien que ce genre d’incident soit rare au sein du parlement nigérian, ce n’est pas la première fois qu’une accusation d’agression sexuelle éclate.

En 2016, le sénateur Dino Melaye avait été accusé d’avoir menacé la sénatrice Remi Tinubu, actuelle Première Dame du pays, d’agression sexuelle. Aucune inculpation n’avait été prononcée à l’époque.

Le sénateur Opeyemi Bamidele, leader de la majorité au Sénat, a déclaré que Natasha Akpoti-Uduaghan devrait profiter de son temps hors du Sénat pour « apprendre les règles de l’Assemblée ». « Je lui ai demandé ce qu’elle espérait obtenir en essayant de renverser le président du Sénat », a-t-il ajouté.

Les critiques, comme Chioma Agwuegbo, directrice exécutive de TechHerNG, une organisation de défense des droits des femmes, ont vivement critiqué la gestion de l’affaire par le comité d’éthique, accusant ce dernier de biais. « Le comité d’éthique, auquel sa plainte a été renvoyée, a prouvé qu’il n’est pas apte à remplir sa mission », a déclaré Agwuegbo.