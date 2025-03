Côte d’Ivoire : 8.000 tonnes de poissons pour renforcer la sécurité alimentaire

La Côte d’Ivoire, dans le cadre de la relance de son secteur piscicole, vise à produire plus de 8.000 tonnes de poissons d’ici 2027 pour renforcer sa sécurité alimentaire. Cette initiative a été annoncée mercredi à Agboville (Sud-est) lors d’une réunion consacrée à la mise en œuvre du Projet de relance de la Production Piscicole Continentale (PREPICO2), soutenu par le gouvernement ivoirien et l’Agence Japonaise de la Coopération Internationale (JICA), selon l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP).

Le ministre ivoirien des Ressources Animales et Halieutiques, Sidi Touré, a souligné que « l’investissement dans la pisciculture représente un investissement dans l’avenir », précisant que cela contribue non seulement à la sécurité alimentaire, mais aussi à la création d’emplois durables et à la croissance économique du pays.

Face à la demande nationale croissante en produits halieutiques et à un déficit de production encore important, le ministre a insisté sur le fait que le développement de l’aquaculture constitue une solution durable et rentable pour combler ce manque et renforcer la sécurité alimentaire. Le ministre a également exprimé sa gratitude envers le gouvernement japonais et la JICA pour leur soutien technique et financier « important » dans le secteur.

De son côté, Hiroki Takagi, représentant de la JICA, a réaffirmé l’engagement de son organisation aux côtés du gouvernement ivoirien et de ses partenaires pour soutenir le développement durable de la pisciculture. Il a souligné que, bien que les produits halieutiques contribuent de manière significative à l’alimentation nationale, la production locale, notamment en aquaculture, ne représente actuellement que 9 % de la demande totale, laissant la Côte d’Ivoire largement dépendante des importations.