RDC : Récompenses pour l’arrestation des leaders du M23, alors que la violence continue dans l’est du pays

La République démocratique du Congo (RDC) annonce une récompense de cinq millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation des leaders du groupe armé M23, qui a récemment pris le contrôle de deux grandes villes de l’est du pays, Goma et Bukavu, selon le ministère de la Justice.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère précise que cette somme est offerte pour l’arrestation de Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et Sultani Makenga. Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale de la RDC et membre de l’Alliance Fleuve Congo (AFC), une coalition politico-militaire dont fait partie le M23, ainsi que Bertrand Bisimwa et Sultani Makenga, respectivement président et chef militaire du M23 (Mouvement du 23 mars), sont visés par cette récompense.

Le communiqué indique également qu’une prime de 4 millions de dollars sera attribuée à toute personne fournissant des informations menant à l’arrestation de leurs complices en fuite ainsi que d’autres individus recherchés.

Dans le Nord-Kivu, où le M23 a pris le contrôle de Goma fin janvier, 17% des écoles sont fermées, privant environ 375 000 enfants d’éducation. Cette situation les rend particulièrement vulnérables à des recrutements forcés par des groupes armés, a averti Greg Ramm, directeur de l’ONG Save the Children. L’ONG souligne également que ces enfants sont exposés à des violences, notamment sexuelles, ainsi qu’aux dangers liés aux munitions non explosées présentes dans les champs et villages.

Par ailleurs, vendredi, des sources sécuritaires et locales ont rapporté qu’au moins une quarantaine de personnes ont été tuées lors de l’attaque d’un village dans l’est de la RDC par des miliciens progouvernementaux. L’attaque a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le village de Tambi, situé dans le territoire de Masisi, contrôlé par le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, dans la province du Nord-Kivu.

Des miliciens wazalendo ont attaqué Tambi, où des habitants commençaient à revenir. Après avoir tiré sur les civils, ils ont incendié des maisons, tuant la majorité des victimes dans l’une d’elles après avoir bloqué les issues. Le matin, 47 corps ont été retrouvés et enterrés dans une fosse commune. Les miliciens wazalendo, qui soutiennent les Forces armées de la RDC (FARDC) contre le M23, sont régulièrement accusés d’exactions contre les civils.