Burkina Faso : 8 morts dont six civils dans deux attaques distinctes

Au moins deux soldats burkinabè et six civils ont été tués samedi dans deux attaques distinctes dans le nord et l’est du Burkina Faso.

La première attaque a eu lieu près de Bouroum, dans la province du Namentenga (nord) où une équipe des forces de défense et de sécurité (FDS) en mission a heurté un engin explosif improvisé, selon des sources sécuritaire et locale.

La deuxième attaque s’est produite dans le village de Kokodé, sur l’axe Tendokogo-Bittou, dans le centre-est du pays, près du Ghana.

« Des individus armés ont intercepté un car de transport en commun faisant également des victimes », a indiqué la source sécuritaire.

Depuis 2015, le Burkina Faso est le théâtre des attaques jihadistes qui ont fait des milliers de morts et contraint quelque deux millions de personnes à fuir leurs foyers selon l’ONU.