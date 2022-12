Madagascar : Plan Émergence (PEM)

Le coup d’envoi du Projet d’appui à l’industrialisation et au secteur financier (PAISF) a été donné récemment dans la capitale malgache Antananarivo, avec un financement de 14,52 millions d’euros de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Ce projet qui s’aligne avec le Plan Émergence de Madagascar (PEM), vise à répondre aux besoins spécifiques du secteur industriel malgache en accord avec les cinq priorités stratégiques de la BAD pour l’industrialisation du continent africain.

Il a également pour objectif de transformer le secteur industriel à Madagascar pour en faire le principal moteur de la croissance et de création d’emplois décents, ouvrant des opportunités aux plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes diplômés.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement de ce projet, le ministre malgache de l’Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy, a rappelé que la lutte contre la pauvreté à laquelle s’attelle le gouvernement passe par le développement du secteur industriel.

Par ailleurs, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a débloqué 31,9 millions de dollars pour couvrir les besoins de financement budgétaire de l’économie malgache, a annoncé le ministère malgache de l’Économie et des finances.

Ce financement intervient suite à l’achèvement de la deuxième revue du programme économique de Madagascar dans le cadre de la Facilité élargie de crédit (FEC), a déclaré la ministre de tutelle, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, notant que ce montant porte à 122,2 millions de dollars le total des décaissements au titre de l’accord.