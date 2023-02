Afrique du Sud : Exercice naval avec la Chine et la Russie 

L’Afrique du Sud avait annoncé que des exercices navals conjoints avec les marines russe et chinoise, « dans le but de partager des compétences et des connaissances opérationnelles », se dérouleront du 17 au 27 février.

Ces manœuvres ,Mosi II, auront lieu au large des côtes sud-africaines, dans l’océan Indien.

Les Etats-Unis d’Amérique suivent de près ces manœuvres militaires conjointes, dans un contexte de tension de la guerre en Ukraine.

L’association des Ukrainiens en Afrique du Sud a appelé à manifester vendredi au Cap et samedi à Durban.