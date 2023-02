CEDEAO : Maintien des sanctions contre le Burkina, la Guinée et le Mali

La Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé qu’elle a décidé de maintenir les sanctions contre le Burkina Faso, le Mali et la Guinée.

Ces trois pays d’Afrique de l’Ouest avaient été suspendus par la CEDEAO après les prises de pouvoir successives par des militaires en 2020, 2021 et 2022. La Guinée et le Mali ont été soumis à d’autres sanctions.

Les pays membres de la CEDEAO ont décidé de « maintenir les sanctions existantes contre les trois pays, et d’imposer des interdictions de voyage aux membres du gouvernement et d’autres représentants » du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, indique un communiqué signé par le chef de l’Etat bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, président en exercice de la CEDEAO, à la suite d’une réunion organisée samedi lors du sommet de l’Union africaine (UA) tenu à Addis Abeba.

Les trois pays avaient demandé le 10 février la levée de leur suspension de la CEDEAO, mais également de l’UA, déplorant les « sanctions imposées ».