Kenya : Jill Biden appelle aux aides pour sauver les pays de la Corne de l’Afrique de la famine et la mort

La Première dame des États-Unis d’Amérique (USA), Jill Biden, a appelé les pays riches à donner davantage aux pays de la Corne de l’Afrique qui connaît sa pire sécheresse depuis quarante ans.

Les USA ont financé la majeure partie de l’aide visant à faire face à cette catastrophe climatique, qui a détruit les récoltes et conduit à la mort de millions de têtes de bétail.

Il faut que d’autres pays se joignent aux Etats-Unis dans cet effort mondial pour aider les populations de la région », a déclaré Mme Biden lors d’une visite dimanche à des communautés touchées au Kenya.

La Corne de l’Afrique est l’une des régions les plus vulnérables au changement climatique, avec des crises de plus en plus fréquentes et intenses.

D’après le Centre de prévisions et d’applications climatiques (ICPAC) de l’Igad, les conditions actuelles sont pires que celles d’avant la sécheresse de 2011, qui avait entraîné la famine et la mort de milliers de personnes.

Dans le sillage, le gouvernement a intensifié les interventions de réponse à la sécheresse pour atténuer ses impacts sur les populations touchées, précisant que l’Exécutif a alloué 2 milliards de shillings supplémentaires pour assurer la distribution de secours alimentaires dans les comtés touchés.

La ministre chargée des zones arides et semi-arides Rebecca Miano, a déclaré que l’Autorité nationale de gestion de la sécheresse (NDMA) fournit des suppléments alimentaires pour le bétail et met en œuvre des interventions liées à l’eau avec un financement du Fonds national d’urgence contre la sécheresse et de l’Union européenne.

Les résultats d’une évaluation de l’impact des courtes pluies de 2022 sur la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays ont révélé qu’environ six millions de personnes dans 32 comtés sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë et/ou à une malnutrition.