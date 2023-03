Togo : 5 millions d’arbres plantés sur plus de 8 000 hectares

En 2022, le Togo a planté plus de 5 millions d’arbres, sur une superficie de plus de 8 000 hectares, dans le cadre de sa politique de reboisement et de lutte contre le changement climatique.

Le chiffre marque une hausse notable de 57% par rapport à la campagne précédente (en 2021), où l’on recensait 3.300.000 plants mis en terre sur une superficie de 4.500 hectares.

L’Exécutif a ainsi « salué la forte adhésion de tous les acteurs lors cette campagne de reboisement et les a encouragés à maintenir la dynamique pour des résultats encore plus bénéfiques à notre pays », selon un communiqué du Conseil des ministres.

L’un dans l’autre, cette progression annuelle de près de 60% masque tout de même des résultats en deçà des prévisions initiales de 2022.

En effet, les ambitions initiales de cette année tablaient sur 21 millions d’arbres à planter. D’ailleurs, pour 2023, on se montre plus conservateur, avec comme objectif affiché de mettre en terre 14 millions de plants, selon le gouvernement, sur une superficie d’environ 11.000 hectares (dont 2 millions de plants attendus pour la seule journée de l’Arbre, le 1er juin 2023).