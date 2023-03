Mali : Les exportations d’or ont généré près de 3,24 milliards de dollars

Le Mali a consolidé son statut de grand producteur d’or sur le continent africain, en expédiant sur le marché international 69,3 tonnes de ce métal précieux, soit une hausse en 2022 de 8,4% par rapport à 2021.

Ces exportations ont généré 2.001 milliards FCFA (3,24 milliards de dollars), soit 134 milliards FCFA de plus que l’an dernier.

Il est classé troisième producteur d’or en Afrique, après l’Afrique du Sud et le Ghana.

L’or représente l’une des principales recettes d’exportations du Mali. Les ventes du métal contribuent à environ 1/4 des ressources fiscales du pays. Cette performance est soutenue par la production industrielle qui représente plus de 95,5% des quantités exportées.

Avec 66,2 tonnes, les mines d’or industrielles ont enregistré une progression de 4,4% en 2022 portées par les canadiens Barrick et B2Gold, respectivement premier et deuxième producteur du pays, suivis de l’australien Resolute Mining et du Sud-africain AngloGold Ashanti. Le gouvernement anticipe toutefois sur une baisse de régime de ces acteurs en 2023.

Les principales destinations de l’or malien sont l’Afrique du Sud, la Suisse et l’Australie.