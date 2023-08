L’ONU : La stabilité en Libye menacée par la crise au Sahel 

La stabilité de la Libye est menacée par les récents affrontements entre les milices libyennes, les troubles au Soudan ainsi qu’au Niger.

L’instabilité pourrait s’étendre à ce pays d’Afrique du Nord riche en pétrole, a déclaré mardi Abdoulaye Bathily, l’envoyé spécial de l’ONU pour la Libye.

Bathily a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que les divisions politiques en Libye « comportent des risques de violence et de désintégration pour les pays ». Il a exhorté les factions rivales du pays à résoudre tous les problèmes liés aux élections afin que le scrutin, longtemps retardé, puisse avoir lieu.

« Il est fondamental de restaurer la stabilité de la Libye et de préserver la sécurité régionale », a-t-il déclaré. « Sans un accord politique inclusif qui ouvre la voie à des élections pacifiques, inclusives et transparentes dans toute la Libye, la situation s’aggravera et causera de nouvelles souffrances au peuple libyen.

La Libye a plongé dans le chaos après le soulèvement soutenu par l’OTAN qui a renversé et tué le dictateur Moammar Kadhafi en 2011.

Depuis, le pays s’est divisé avec des administrations rivales à l’est et à l’ouest, soutenues par des milices rebelles et des gouvernements étrangers.

La crise politique actuelle découle de l’impossibilité d’organiser des élections comme prévu le 24 décembre 2021 et du refus du Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah, qui dirigeait un gouvernement de transition dans la capitale, Tripoli.

En réponse, le parlement libyen, basé dans l’est du pays, a nommé un premier ministre rival, Fathy Bashagha, mais l’a suspendu en mai.

Bathily, l’envoyé spécial de l’ONU, a exprimé l’espoir que les discussions sur la modification des projets de lois électorales puissent être conclues dans les semaines à venir afin de combler les lacunes, les incohérences et les difficultés techniques.

L’ONU travaille avec toutes les parties pour parvenir à un accord politique global sur les questions liées à un nouveau gouvernement et pour garantir la sécurité et des conditions équitables pour tous les candidats aux élections.

Les combats qui ont eu lieu ce mois-ci entre des « éléments armés » basés dans le sud de la Libye et les troupes gouvernementales dans la région voisine du Tibesti, au Tchad, sont une autre raison pour laquelle les divisions politiques en Libye « comportent des risques de violence et de désintégration pour les pays ».

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a condamné les combats entre les milices à Tripoli et a déclaré que l’instabilité au Soudan et au Niger pourrait déboucher sur une violence plus large.

Elle a également déclaré que les États-Unis continueraient à « mettre en lumière l’impact pernicieux du groupe Wagner en Libye et dans toute l’Afrique ». Notant que le groupe de mercenaires russes opère au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Soudan, elle a déclaré que ses dirigeants « n’ont jamais caché leur ambition de s’implanter davantage en Afrique et leur mépris pour l’intégrité territoriale de la Libye ».