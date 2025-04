Niger : Six otages libérés à Kablewa après une opération des FDS contre Boko Haram

Une attaque menée par le groupe terroriste Boko Haram a frappé la localité de Kablewa, dans la région de Diffa (sud-est du Niger), dans la soirée du dimanche 20 avril 2025. Six personnes ont été enlevées lors de cette incursion, provoquant une vive émotion et un climat de peur au sein de la population, selon l’agence de presse nigérienne.

Alertées rapidement, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), engagées dans l’opération spéciale « Nalewa Dolé », ont lancé une intervention d’envergure. Grâce à une action rapide et parfaitement coordonnée, les FDS ont réussi à libérer les six otages sains et saufs et à neutraliser l’ensemble des assaillants impliqués dans l’opération.

Le gouverneur de la région de Diffa, le Général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadoma, s’est rendu sur les lieux dès le lendemain, lundi 21 avril, pour saluer le courage et le professionnalisme des forces engagées. Il a réaffirmé l’engagement sans faille des autorités à protéger les populations et à rétablir durablement la sécurité dans cette zone particulièrement exposée aux attaques terroristes.

La situation à Kablewa est désormais sous contrôle, selon les autorités locales, qui indiquent un retour progressif au calme dans la zone. Cette opération marque une nouvelle victoire dans la lutte contre les groupes extrémistes opérant dans le bassin du lac Tchad.