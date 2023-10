Espagne : Appels à la démission de la députée sympathisante du polisario qui a justifié l’attaque du Hamas en Israël

La parlementaire Tesh Sidi, de la formation espagnole Sumar de Yolanda Díaz, proche du groupe terroriste polisario, a justifié les bombardements et les assassinats perpétrés par le Hamas, ce samedi en Israël.

Tesh Sidi, une militante sympathisant avec la pseudo RASD, et députée de Sumar au Congrès espagnol, vient de justifier l’attaque brutale avec laquelle le groupe terroriste Hamas a surpris Israël ce matin, faisant plus de 100 morts et 900 blessés.

La députée, née à Tindouf, une région du sud-ouest de l’Algérie, a passé toute la matinée de ce samedi à partager des messages et des tweet sur ses réseaux sociaux, défendant le recours à la violence par la milice terroriste Hamas.

Tesh Sidi est entrée dans l’hémicycle après les élections du 23 juin dernier. Comme elle l’a souligné dans de nombreuses interviews, son intention était de porter la voix du polisario au cœur des institutions espagnoles.

L’attaque de ce matin, glorifiée par cette députée de la formation de Yolanda Díaz, a été d’une ampleur sans précédent. 5 000 roquettes et « plus d’une centaine » de combattants infiltrés en Israël ont semé le chaos et le sang.

Yoav Gallant, ministre de la Défense, a qualifié l’offensive du Hamas de « grave erreur » et a déjà appelé les réservistes de l’armée israélienne.

Des dizaines de personnalités politiques, médiatiques et culturelles espagnoles ont sévèrement critiqué le Tweet de la députée polisarienne, qui glorifie les attaques du Hamas contre Israël. Certains ont même exigé sa démission du Congrès des Députés espagnol pour son antisémitisme.

Par ailleurs, un conseiller militaire du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a salué l’offensive : « Nous soutenons cette fière opération ‘déluge d’Al-Aqsa’ et nous sommes sûrs que le front de la résistance (mouvements proches de l’Iran opposés à Israël, NDLR) la soutient également », a annoncé le général des Gardiens de la révolution, Yahya Rahim-Safavi, cité par l’agence Isna.

Depuis une décennie, plusieurs experts et analystes n’ont cessé d’alerter contre les sombres alliances entre le Hezbollah libanais, le Hamas, les gardiens de la révolution de l’Iran et le Polisario.

Pour rappel, le Polisario est une organisation terroriste et criminelle, à la solde de l’actuel régime militaire algérien du général Saïd Chengriha et de son président Abdelmadjid Tebboune, tête de pont entre les différents groupes terroristes impliqués dans le terrorisme au Sahel, en Afrique et dans certaines régions du Moyen orient comme Israël et la Syrie.

L’Allemagne, les USA, la France, l’Espagne, le Maroc, l’OTAN, l’UE, et d’autres pays européens, africains, asiatiques, « condamnent fermement les attaques terroristes en provenance de Gaza contre Israël », après le tir de milliers de roquettes.