Ethiopie : La Somalie condamne l’accord avec le Somaliland

Dans un discours enflammé devant le Parlement, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a dénoncé l’accord récent de l’Éthiopie avec le Somaliland, qu’il a qualifié de violation de la souveraineté de la Somalie et du droit international.

Le Mémorandum d’Entente stipule que le Somaliland, situé au nord-ouest de la Somalie, échange un accès de 20 km sur la mer rouge contre une reconnaissance de l’Éthiopie, ce qui constitue une violation de la souveraineté de la Somalie.

Il a exhorté le peuple somalien à faire front contre toute interférence étrangère et à défendre son unité nationale.

Le président a déclaré que l’accord de l’Éthiopie avec le Somaliland, visant à établir un port dans les eaux somaliennes, était « illégal et non exécutoire ». Il a souligné que la Somalie et l’Éthiopie des pays voisins depuis des siècles, mais que leur relation avait été entachée de conflits et de destruction.

« Après la 3e République, nous avons choisi la voie de la paix et de l’harmonie avec nos voisins. Nous n’avons pas cherché à diviser le peuple éthiopien, mais malheureusement, ce que nous voyons de l’Éthiopie aujourd’hui n’est pas ce que nous attendions », a-t-il déclaré.

La République fédérale de Somalie a rappelé son ambassadeur en Éthiopie, Abdullahi Mohamed Warfa, pour consultation le mardi, en raison du Mémorandum d’Entente entre le Somaliland et le gouvernement éthiopien concernant l’accès maritime.

Les ministres somaliens, réunis lors d’une réunion extraordinaire sur cette question, ont qualifié l’ingérence du gouvernement éthiopien dans les affaires intérieures somaliennes de violation de la souveraineté du pays et des normes internationales. Ils ont appelé les Nations Unies, l’Union africaine et toutes les organisations internationales à intervenir dans la situation.

Ils ont fermement rejeté le « Mémorandum d’Entente » de l’Éthiopie avec le Somaliland, affirmant que l’accord est « nul et non avenu » et qu’il n’a aucune base légale.

Le porte-parole du gouvernement, Farhan Jimale, a déclaré que les actions de l’Éthiopie menacent la bonne entente entre voisins ainsi que la paix et la stabilité dans la région.