RDC : Déploiement massif de l’armée rwandaise et appel à l’application urgente de la résolution 2773 de l’ONU

Le représentant permanent de la République Démocratique du Congo (RDC) à l’ONU, Zénon Mukongo, a révélé ce jeudi 27 mars devant le Conseil de sécurité que plus de la moitié de l’armée rwandaise est actuellement déployée sur le sol congolais. Cette déclaration a été faite lors d’un exposé sur la situation sécuritaire en RDC.

« Alors que nous nous réunissons ici, le Rwanda a déployé plus de la moitié de son armée sur le territoire congolais, sans l’accord de l’État congolais. Le droit à la légitime défense ne peut en aucun cas justifier une invasion armée ni la création d’une administration parallèle sur le territoire d’un Etat souverain », a affirmé Zénon Mukongo.

« Ma délégation appelle le Conseil de sécurité à prendre conscience de l’urgence de la mise en œuvre rapide des mesures de la résolution 2773. La cessation effective des hostilités et la désescalade ne seront possibles que sous pression accrue et sanctions renforcées contre le Rwanda et ses alliés du M23 », a-t-il ajouté.

Cette résolution exige le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et l’arrêt immédiat des hostilités par le M23.

Les Nations Unies ont annoncé que 28 millions de personnes souffrent de la faim en République Démocratique du Congo, un chiffre record pour le pays, frappé ces derniers mois par une escalade de violence dans l’est.

« La situation humanitaire en RDC se détériore à un rythme alarmant. Les familles qui peinaient déjà à se nourrir sont désormais confrontées à une réalité encore plus difficile », a déclaré Eric Perdison, directeur par intérim pour la RDC du Programme Mondial de l’Alimentation (PMA) de l’ONU.

« Nous avons repris nos opérations dans les provinces du Kivu du Nord et du Kivu du Sud et nous nous engageons à faire davantage pour soutenir les personnes en situation de risque, mais nous avons urgemment besoin de plus de ressources », a ajouté Perdison, dans un communiqué conjoint avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO).

Parallèlement, dans la région de Kibirizi, au nord de la chefferie de Bwito, dans le territoire de Rutshuru, les cultivateurs n’ont pas pu accéder à leurs champs depuis deux jours en raison des violents affrontements entre les groupes armés Wazalendo et les rebelles du M23/AFC à Kyasenda et ses environs. Ces combats, qui ont eu lieu entre mardi soir et mercredi 27 mars, se sont déroulés à quelques kilomètres de Kibirizi, sur l’axe Rwindi, dans le parc national des Virunga, selon des sources locales.