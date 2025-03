Mali : Assimi Goïta rend hommage aux martyrs de mars 1991

Le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, a présidé mercredi la cérémonie marquant le 34e anniversaire de la journée des Martyrs, un événement emblématique de la lutte historique du peuple malien pour le changement et la démocratie en mars 1991.

« Il est de mon devoir profond de m’incliner devant la mémoire de toutes les victimes de mars 1991, bien au-delà de la symbolique de cette tradition bien ancrée », a déclaré le chef de l’Etat, après avoir déposé une gerbe de fleurs au monument des Martyrs, selon l’Agence de presse malienne.

Pour Assimi Goïta, ce monument « incarne le souvenir des événements tragiques dans la conscience collective, tout en illustrant l’aspiration des Maliens à vivre dans un pays pacifié, réconcilié et stable sur les plans politique, économique et institutionnel ». Le président a souligné l’importance de cette commémoration comme un moment de réflexion pour relever les défis actuels du Mali.

« Après plus de trois décennies, notre pays continue de faire face à des turbulences politiques et institutionnelles. Des questions cruciales se posent : qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Quel modèle de gouvernance devrions-nous adopter pour garantir la sécurité, la paix et le développement ? » a souligné le président.