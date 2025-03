France : Le Parquet financier requiert 7 ans de prison contre Nicolas Sarkozy dans l’affaire libyenne

Le Parquet national financier (PNF) a demandé, le 27 mars 2025, une peine de sept ans de prison et une amende de 300 000 euros à l’encontre de l’ex-président français Nicolas Sarkozy, dans le cadre du procès sur le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007 par l’ex- régime en Libye de Mouammar Kadhafi.

Les procureurs ont également requis une privation des droits civiques pendant cinq ans, signifiant une inéligibilité, et un mandat de dépôt qui pourrait conduire à une incarcération immédiate en cas de condamnation, même si un appel est déposé.

Après deux jours et demi de réquisitoire, le PNF a dénoncé un « pacte de corruption inouï et indécent » entre Sarkozy et le régime libyen, conclut dès 2005. Selon l’accusation, Sarkozy aurait été le « véritable décisionnaire et commanditaire » dans cette affaire.

Les charges retenues contre lui incluent la corruption, le recel de détournement de fonds publics, le financement illégal de campagne et l’association de malfaiteurs, étayées par des preuves de flux d’argent liquide. Onze autres accusés, dont Claude Guéant et Brice Hortefeux, risquent des peines de prison allant de deux ans avec sursis à six ans ferme.

Sarkozy, qui nie les faits, a réagi dans un communiqué publié sur X peu après le réquisitoire, qualifiant de « déraisonnable » la peine requise contre lui. Le verdict final est attendu dans les prochaines semaines, après les plaidoiries de la défense.